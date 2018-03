Niagara County Real Estate Transactions

HARTLAND

• 8822 Seaman Road, Doris Walsh; Robert N. Walsh to Jeremy S. Botting; Angela N. Demmin, $152,000.

• Quaker Road, James W. Dickenson to Oscar E. Vizcarra; Melinda A. Vizcarra, $38,500.

LEWISTON

• 680 Northridge Drive, Janis Cirrito; Frank J. Vaughan; Grace H. Vaughan to Nicholas R. Tate; Annette L. Tate, $178,000.

• 1461 Ridge Road, Ella Munch; Jack O. Munch; Ella W. Munch to Manufacturers and Traders Trust Co., $120,532.

• Saunders Settlement Road, Louis J. Polin; Laura A. Potter to Odessa Henchbarger; William Henchbarger, $119,900.

• West St. & Maple St., Janet L. Hooter; Janet L. Beenau; William R. Hooter to Christyn F. Price, $84,000.

•, Oxbow Development Corp. to William C. Brodie, $74,000.

LOCKPORT

• 123 Saxton St. & 340 Walnut St. & 87 South Bristol Ave., David W. Pynn; Patricia F. Pynn to Marotta Properties, $150,000.

• Richmond Ave., City of Lockport to Garvin Safety Service, $75,000.

• Willow Ridge Condo Unit 19, Willow St., Ann Marie B. Berger to Heather T. Caccese, $50,500.

• Washburn St. & West Grant St., Jenny L. Ryan; James T. Ryan to Michael Bishop, $27,000.

• Mill St. & Van Buren St., Daniel P. Cavalieri; Emma L. Cavalieri to Delman Cortes, $25,000.

• Ontario St. & Hawley St., Lisa Baker to Imagine Community Gardens Inc., $5,000.

TOWN OF LOCKPORT Highest price: $220,000 Average price: $139,438 Median price: $147,500 Number of Sales: 8

• Harrington Road, Angelika U. Taylor to Vicki S. Trotter, $220,000.

• Waterford Estates/Condo Unit 4851, Diane Marie Pettit Sy; Paul H. Pettit to John E. Smith, $195,000.

• Waterford Estates/Condo Unit 4875, Norma Nelson; Sven Nelson to Patricia A. Dewey, $190,000.

• Harvest Ridge Way & Old Beattie Road, Peter J. Tepas; Kristen N. Steflik to Timothy P. Flanagan; Heather L. Flanagan, $182,000.

• Johnson Road, Vicki S. Trotter to Taryn E. Carrigan, $113,000.

• Fieldcrest Drive, Nevada Bluepoint Properties to Elizabeth Trachte; Scott A. Trachte, $106,000.

• Crosby Road, Shirley E. Lorish; Lynn M. Shadden to Shaine A. Dandrea, $89,500.

• Bartz Road, Edward E. Krafft; Linda M. Krafft to Mark J. Papaj; Victoria L. Papaj, $20,000.

NEWFANE

• 3689 Ewings Road, Trucap Reo Corp. to Kathleen Nolan; Michael Nolan, $123,500.

• 6501 Wheeler Road, Jamey D. Roberts; Teri L. Roberts to Glenn Arthurs; Michael L. Mccabe, $60,000.

TOWN OF NIAGARA

• Dell Drive, Eric J. Custo Jr. to Edward A. Olszewski, $80,000.

• 16 Steel Circle, Lois H. Gleason to Sue A. Gleason, $59,000.

NIAGARA FALLS Highest price: $250,000 Average price: $65,691 Median price: $50,000 Number of Sales: 15

• 525 Vanderbilt Ave., Anne Marie Hepfer; Steven Hepfer to Valerie M. Faso; James J. Faso Jr., $250,000.

• 1619 98th Ave., Lynn Dingey; Thomas Dingey to HSBC Bank, $122,360.

• Kies Court, Donna Kinnin; Victor C. Cracknell Sr. to Dennis M. McGinn; Linda M. McGinn, $84,000.

• Dell Drive, Eric J. Custo Jr. to Edward A. Olszewski, $80,000.

• Lindbergh Ave., Robert J. Conly to Mary L. Dan; Michael J. Dan, $65,000.

• Buffalo Ave.. & 3rd St., Meredith Dziewit to Rose Connolly, $60,000.

• 16 Steel Circle, Lois H. Gleason to Sue A. Gleason, $59,000.

• 74th St., Otto George Fetterhoff; Jerry Michael Woods; Terry P. Woods; Margaret A. Fetterhoff; Ruth B. Fetterhoff; Donald O. Woods to Debra B. Defranco, $50,000.

• Maple Ave., Helen F. Bennett; Nola P. Zeches to Aidan O. Stuart; Kathleen M. Haggerty; Owen C. Stuart, $49,000.

• Monroe Ave. & 23rd St., KC Erie Niagara Properties to RZ Real Estate, $36,000.

• Pierce Ave., Hammam Rifai to Adam R. Omiatek, $35,000.

• Welch Ave., Yi Emily Wu to E&R Horizons, $31,500.

• Tronolone Place & Walnut Ave., KC Buffalo Enterprises to RZ Real Estate, $29,500.

• Lasalle Ave., Jerald Caira; Gerald Caira; Virginia Caira; Thomas Caira to Veronica P. Miller; Alysha Glenna J. Collman, $24,000.

• 15th St., Michael Greenawalt to Bah Investments, $10,000.

NORTH TONAWANDA

• East Schenck St., Sandra M. Paul to Kimberly S. Salt, $92,500.

• Zimmerman St., Timothy P. Flanagan; Heather L. Flanagan; Heather L. Breen to Adam J. Fleming, $89,500.

• Michigan Ave., Ann Defazio; Carol D. Volk; Carol D. Edwards; Ronald F. Defazio to James Pittman; Belinda M. Pittman, $51,000.

PENDLETON

•, Peg-Sam Inc. to Donna Watkins; Larry V. Watkins, $46,500.

ROYALTON

• State St., Robert A. Everett; Vicki A. Everett to Kenneth R. Fry, $84,500.

• Maplewood Drive, Susan L. Lia; Beatrice E. Keough to Bernice Johnson, $67,000.

SOMERSET

• Quaker Road, Matthew J. Pollack; Jill M. Plavetzki to Casey K. Dickinson, $72,000.

• 1369 Quaker Road, Khamsay Kim Chansavang to Wayne L. Rider, $7,000.

WHEATFIELD

• Niagara Falls Blvd. & Mavis Drive, Richard D. Piorkowski; Barbara A. Piorkowski to Gold Seal Equity Partnership, $75,000.

• 12 Skylark Lane, DS of Wheatfield Llc to Ryan Homes of New York; Nvr Inc., $36,350.

• 7 Skylark Lane, DS of Wheatfield Llc to Ryan Homes of New York; Nvr Inc., $36,350.

WILSON

• March Settlement Road, Carol J. Hastings; Donald K. Beutel; Edward A. Hastings to Glenn R. Beutel; William S. Beutel; Lori J. Devine; Kenneth L. Beutel, $90,000.

•, Carol J. Hastings; Donald K. Beutel; Edward A. Hastings to Glenn R. Beutel; William S. Beutel; Lori J. Devine; Kenneth L. Beutel, $85,000.