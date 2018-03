BOYS BASKETBALL HONOR ROLL

Msgr. Martin Association

AA Division First Team

PPlayerSchoolHt.Yr.

FEd Kellerman Canisius 6-4 12

GFrank Tripi St. Joe's 6-2 12

CPat Washington St. Joe's 6-7 11

FBrian Clifford Timon/St. Jude6-4 12

GCorey Graham Turner/Carroll6-0 12

GRodney Pierce Turner/Carroll5-1010

Second Team (Underclassmen indicated after name): Nick Kney-10 (Canisius), Joe Davis-10 (St. Joe's), Ryan Dunford-10 (Timon/St. Jude), Jim Negrych (St. Francis), Wade Rosolowski (St. Francis).

A Division First Team

GBryan Legge O'Hara 6-112

GJerry Shanley St. Mary's/Lanc.6-211

GBrian Wojcik St. Mary's/Lanc.6-012

FNoah McHale Walsh 6-512

FKeon Rembert Walsh 6-512

Second Team: Greg Betterson-11 (Niagara Catholic), Ezra Scott-11 (Niagara Catholic), Nick Casillo-11 (St. Mary's/Lanc.), Carleton Mason-10 (St. Mary's/Lanc.), Darren Dwyer-10 (Walsh).

Yale Cup

Large Schools

Player of the Year: Jeremy Richardson (Bennett).

First Team

CDarnell Kimble Bennett 6-611

FEric Rawls Grover Cleveland6-312

FJose Narvaez Grover Cleveland6-411

GMark Wright Kensington 5-1112

FMike Williams South Park 6-212

Second Team: Erian Felder (Bennett), Darwin Young (Hutch-Tech), Joe Stinson-10 (Kensington), Keith Parker (McKinley), Sam Stevens (South Park).

Honorable Mention: Bennett: Demar Scarver-11. Hutch-Tech: David Richardson. Kensington: Desmond Madison. Lafayette: Nick Copeland. South Park: Jamar Close.

Small Schools

Players of the Year: David Sanders (Burgard), Dewan Stroud (Seneca).

First Team

FErik Roberson City Honors6-212

GMicole Parker City Honors6-012

CBrandon Burney Seneca 6-712

GDon Juan Tyson Traditional6-112

Second Team: Adrian Dixon (Burgard), Anthony Mack (Burgard), A'aron Mungro (City Honors), Vernon Epps (Seneca), Mike Norwood (Seneca), Reggie Holmes (Traditional).

Honorable Mention: Buffalo Arts: Ahshon Haykal. Burgard: Alton Thomas. Emerson: Byron Jackson. Riverside: Craig Elston-11, Jermain Clemons.

All-ECIC

First Team

GJohn CunninghamIroquois 5-9 11

FGreg Thom Jamestown 6-7 12

GRay Blackburn Lackawanna5-1010

GTaha Alassari Sweet Home5-1112

CDan Milbrand Wmvs. East6-7 11

Second Team

CJon Burgio Clarence 6-1012

GRyan Collins Hamburg 6-212

FNathan Regdos Iroquois 6-310

FKyle McDermott Jamestown 6-612

FBlaine Webster Sweet Home6-712

FShaun Tyszka West Seneca East 6-412

Coach of the Year: Tim Foley (Lackawanna).

ECIC I

Player of the year: Greg Thom (Jamestown).

First Team

CJon Burgio Clarence 6-1012

FKyle McDermott Jamestown 6-612

FGreg Thom Jamestown 6-612

GCory CwiklinskiLancaster 5-1012

FJoe Malczewski West Seneca West 6-312

CAndy Schrum West Seneca West 6-812

Second Team: J.B. Quackenbush (Jamestown), Mike Moran-11 (Lancaster), Mark Rumschik (Orchard Park), Dan Gronkowski (Williamsville North), Jake Hammond (Williamsville North), Jeff Rowley-11 (West Seneca West).

Honorable Mention: Clarence: Adam Lafleur, Mark Debellis. Frontier: Evan Shirey. Jamestown: Paul Wiedenhofer. Lancaster: Tom Panek. Williamsville North: Justin Elmore-11.

ECIC II

Player of The Year: Dan Milbrand-11 (Williamsville East).

First Team

GRyan Collins Hamburg 6-2 12

GTaha Alassari Sweet Home5-11 12

CBlaine Webster Sweet Home 6-7 12

GChris Casey Williamsville East 5-11 12

CDan Milbrand Williamsville East 6-7 11

FShaun Tyszka West Seneca East 6-4 12

Second Team: Corvair Harge (Sweet Home), Tom Vogt (Pioneer), James Evans (Hamburg), Jesse Donnelly (Lake Shore), Eric Gnann (Williamsville East), Mike Grys (Hamburg).

Honorable Mention: Amherst: Bill McCormack-11, Zack Hertel, Chris Gadley-10. Lake Shore: Bobby Steszewski, Brian Galfo. Pioneer: Chad Lindsley. Sweet Home: Reggie Miller, William Fernandez. Williamsville East: Matt Mann-11.

ECIC III

Player of the year: John Cunningham-11 (Iroquois).

First Team

GJohn CunninghamIroquois 5-9 11

GJohn Huetter Iroquois 6-1 11

FNathan Regdos Iroquois 6-3 10

GBill Schugardt Maryvale 6-0 12

GMike Davis Williamsville South 6-1 11

FRitch Bentley Williamsville South 6-2 12

Coach of the year: Archie O'Bryan (Iroquois).

Second Team: Kyle Lackie (Cheektowaga), Justin Rogacki (Depew), Mike Marsh-10 (Maryvale), Peter Cotter (Springville), Jon Kenney (Tonawanda), Chris O'Connell-9 (Williamsville South).

Honorable Mention: Depew: Adam Wojdyla.

ECIC IV

Player of the year: Ray Blackburn-10 (Lackawanna).

First Team

GAndy Smith Alden 5-1012

GTom Cluckey East Aurora5-1111

FTyler Blanar Eden 6-412

GJamie AlexanderCleveland Hill 6-012

FDijuan McQuillerLackawanna6-212

Second Team: Mark Alfanso (Alden), Dave Broom (Holland), Sean Pendergast-11 (JFK), Ray Braxton (Lackawanna), Marquel Ellison-10 (Lackawanna).

Honorable Mention: Alden: Tom Peirog. Cleveland Hill: Rob Johnson, Rob Beck. East Aurora: Sean O'Brien, Andy Miller. Eden: Joe Klien. Holland: Keith Somerville, Jacob Reisdorf. JFK: Tom Kowalski. Lackawanna: Warren King, Ruben Fears.

Niagara Frontier League

First Team

FMike Feathers Grand Island 6-111

FDaren Stone Lockport 6-412

GRobert Harris Niagara Falls6-311

GMarcus HendersonNiagara Falls5-712

CJeff Parmer Niagara Falls6-712

Second Team: Clayton Lee-11 (Lockport), Matt Stedman (Lockport), Arthur Luke (Lockport), Byron Mulkey-9 (Niagara-Wheatfield), Joe Langley-11 (North Tonawanda).

Third Team: Kenmore East: Dominic Garcia-11, Scott MacKinnon-11. Kenmore West: Tim Irvin-10. Lew-Port: Derek Tracey-11, Anthony Morreale-11. Niagara Falls: Greg Gamble-10. North Tonawanda: Wes Hromowyk.

Honorable Mention: Grand Island: John Colosi. Kenmore East: Anthony Kirbus, Jason R. Brown-11. Lew-Port: Jeremy Gworek. North Tonawanda: Doug Stone.

Niagara-Orleans League

First Team

GMark Carubba Akron 6-012

GDerek Kinder Albion 6-111

FKevin Eick Medina 6-511

GBryan Woodburn Newfane 6-012

FRob Weinheimer Starpoint 6-312

Second Team: Matt Dembrow (Akron), Chris Ray (Albion), David Vogt-11 (Starpoint), Nate Brant-11 (Starpoint), Wade Boyer (Wilson).

Honorable Mention: Akron: Kyle Schneider-11. Albion: Chad Brooks-10. Barker: Bill McKee, Brandon Phillips. Medina: Jacob Rosenbeck-10, Bobby Brown. Newfane: Jack Heinz-11, Brian Hutchinson, Stew McClain-11. Roy-Hart: Robert Strassel. Starpoint: Dan Strastyshyn-11, Dan Patterson. Wilson: Rich Kilmer, Dave Clark-11.

CCIAC I

Player of the year: Luis Pagan (Dunkirk).

First Team

CMike Zmuda Gowanda 6-412

CGreg Spears Olean 6-512

GJames Wright Olean 6-111

GLenny Hayes Salamanca 5-1112

GRandy Brandow Southwestern6-011

Byron Norton Award (Dedicated Team Player): Matt Moore (Fredonia), Mark Austin (Olean).

Second Team: Nate Edwards (Allegany-Limestone), Mike Enoch-11 (Fredonia), Adam Smith-11 (Fredonia), Mark Austin (Olean), Ben Gilroy (Olean), Chris Solinger (Southwestern).

Honorable Mention: Allegany-Limestone: Steve Bielecki. Dunkirk: Tom O'Brien, Alvin Torres. Fredonia: Matt Moore, Brian Kern, Aaron McCune, Dan Bartkowiak. Gowanda: Dan Riehle, Nate Bergmann. Olean: Jordan Parks-11.

CCIAC II

Player of the year: Ryan Mangano (Silver Creek).

First Team

GRyan Mangano Silver Creek 5-912

FRic France Frewsburg 5-1011

GChris Bocciolatt Randolph 5-912

FJames Jones Falconer 6-112

FDan Thompson Cassadaga Valley5-1011

FTom Thompson Cassadaga Valley6-012

Coach of the Year: Kevin Hind (Randolph).

Team sportsmanship: Cassadaga Valley.

Second Team: Matt Sieberg-11 (Randolph), Nick Schobey-11 (Randolph), J.D. Reddington-11 (Randolph), Steve McElwain-11 (Randolph), John Papincak (Maple Grove), Tom Anderson-11 (Frewsburg), Justin Jamieson (Silver Creek), Chad Perdue (Chautauqua Lake)

Honorable Mention: Cassadaga Valley: Nate Potter, Doug Baker, Neal Smith, Dan Kelly. Cattauraugus/Little Valley: Scott Forster, Jeremy Cline, Bill Maybee. Chautauqua Lake: Matt McKane, Jackson Nolloth. Frewsburg: Zach Nosel, Ryan Lemon. Maple Grove: Brian Kiendl. Randolph: Tim Bontemps. Silver Creek: Zach Dailey, John Williams, Mike Bauer.

CCIAC III

First Team

FJeremy Roush Panama 6-312

GJarrett WiggersPanama 6-012

GRyan Swanson Sherman 6-011

FClay Mansfield Westfield 6-112

GMatt Bennink Clymer 5-1011

Coach of the Year: Mark Powers, Panama.

Team Sportsmanship: Panama.

Second Team: Jehuu Caulcrick (Clymer), Matt Duliba (Forestville)-10, James Thomas (Panama), John Lundergren (Panama), Daryl Damcott (Sherman).

Honorable Mention: Brocton: Chris Orr. Clymer: Russell Bluesink. Pine Valley: Jeff Stultenburg, Alan Hawkins, Neal Young. Ripley: Chris Woodward. Westfield: Scott Leamer.

Cattaraugus III

Players of the year: Nate DeSantis (Ellicottville), Kevin Stark (Ellicottville).

Coach of the Year: Mark Powers (Panama).

First Team: DeSantis, Stark, Dave Erlandson-11 (Ellicottville), Bryan Green-11 (Hinsdale), Jarrod Corbett-11 (Hinsdale), Shea Mathis (North Collins), Kyle Smith-11 (West Valley).

Second Team: Joe Crowley (Ellicottville), Shane Kell-11 (Ellicottville), Josh Creed (Hinsdale), Alan Kwiatkowski-11 (Hinsdale), Christopher Bley-10 (North Collins), Kyle Hoffman-10, Charlie Davis-11 (West Valley), Daryl Westfall-10 (West Valley).

Honorable Mention: Ellicottville: Greg Parks-11. Hinsdale: James Deibler. North Collins: Peter Nelligan-11, Brandon Wilczynski-10. West Valley: Dan Darcy, Joe Samborski.

Independent Athletic Conference

First Team

FRimgaudus Valaitis Christian Central12

FJason Koelle Christian Central12

GAdisa Samuel Gow School 11

CMichael Moore Park 10

GKody Sprague Park 12

GAnthony Baskin St. Mary's/Deaf 11

Second Team: Adam Powley-11 (Christian Central), Geoff Michalek-10 (Gow), Kevin Coppolla (Park), Charlie Albenasi (St. Mary's/Deaf), Andrew Nedimyer-11 (West Seneca Christian).

Honorable Mention: Christian Central: David Crosby-10. GOW: Nick Ceren-10. Park: Robert Cabbagestalk-10. St. Mary's/Deaf: Nick Renswick. West Sen. Christian: Joshua Sexton, Adam Allen-11.

Niagara Frontier Christian Athletic Association

First Team: Michael Jungier (Amherst Christian), Tim Kush-11 (Amherst Christian), Jon Anderson (Amherst Christian), Anthony Ardino-11 (Amherst Christian), Scott Hager (Central Baptist), Andrew Hoppe-9 (Central Baptist), Corey Coogan (Charles Finney), D'Andre Bobbitt (Charles Finney), Jason Blumrick (Christian Academy), Louis Trembly-10 (Christian Academy).

Second Team: Baptist School: Tim Freundschuh-11, Steve Flateau, Mike Nelsen-11, Jerry Waltz-10. Center Road Christian: Joe Hassett-11, Nathan Roder-11. New Life Christian: Chuck Trewbridge, Ben McDonnell-11. Orleans County Christian: Ben Dunham-10, Austin Vick-10.