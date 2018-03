August 24, 1996

New York: 319

Win Four: 4309

Pick 10:

2 6 8 10 15

31 33 37 40 42

44 48 50 55 56

57 60 64 68 70

New York Lotto 54:

12 15 31 39 40 51

Supplementary number: 4

Pennsylvania: 188

Big 4: 1453